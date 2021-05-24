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Gizemli kadın 5 gündür oturduğu duvardan kalkmıyor

İstanbul Beyoğlu'nda Afrikalı olduğu öğrenilen bir kadın beş gündür aynı duvarın üzerinde oturuyor.

Güncellenme: 14:05, 24/05/2021
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Olay Beyoğlu sınırlarındaki Ömer Hayyam Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre bir istinat duvarının üzerine beş gün önce oturan 30’lu yaşlardaki Afrikalı bir kadın, gece gündüz kalkmadan orada duruyor…

Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor. Çevredekilerin verdiği yiyecekleri kabul etmeyen, kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.

Mahalle sakinlerinden biri, “Yemek yemiyor, sadece su içiyor. Mahalle sakinleri olarak yemek getiriyoruz, para veriyoruz, almıyor. Bazen burada, bazen parkta oturup, uyuyor. Afrikalıları getirdik, sorununu öğrenmeye, çözmeye çalıştık. Ancak, kimseyle konuşmuyor. Yüzüne kapattı. Israr ettiğiniz de tepki gösteriyor. Sonuçta bir kadın ve sorunları olduğu belli. Belki de göçmen. İlgililerin durumu ile ilgilenmesini bekliyoruz” dedi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:53,