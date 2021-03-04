Göçmen tacirlerine MİT operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle, yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan mültecilere yönelik çalışma başlattı.

5 AY BOYUNCA TAKİP ETTİLER

5 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu mültecilerin organizatörlerce 600 ile 2 bin lira arasında değişen para karşılığında farklı illere götürüldükleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda 225 düzensiz mülteci yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan ve organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli, 2 Mart günü Adana ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)