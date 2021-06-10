Göçmenleri tarım işçisi yapmak için alıkoymuşlar

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri E-90 Otoyolu’nda şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtan Suriye uyruklu 10 kişi indi. Bunlardan ikisinin geçici koruma kimlik belgesi olan A.Ş. ve M.R. olduğu belirlenirken, 8’inin ise ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.

Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan kaçak göçmenler, ülkeye girdikten sonra Gaziantep’te insan kaçakçılığı yapan bir şebeke tarafından kaçırıldıklarını öne sürdü.

Alıkonuldukları evlerde insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, paraları ile telefonlarının alındığını, tehdit edilerek araca bindirildiklerini ve tarım işçisi olarak çalıştırılmak üzere Adana’ya götürüldüklerini aktaran kaçak göçmenler, serbest kalmaları için de kişi başı bin 200 dolar istendiğini dile getirdi.

A.Ş. ve M.R. gözaltına alındı, kaçak göçmenler ise yemek ve su verildikten sonra sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ş. ve M.R. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.