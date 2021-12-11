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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri iptal edildi

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den saat 09.00, Bozcaada’dan 07.00, 10.00, Geyikli’den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan diğer tarifeli seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı bildirildi. DHA

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi İlginizi Çekebilir Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi

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