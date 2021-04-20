Gömeç Belediyesi: Gidenler gelmedi, sadece pasaportlar geldi, mağduruz

İçişleri Bakanlığı, gri pasaportla yurt dışına iltica olayları hakkında Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç ve Ordu Korgan belediyelerince soruşturma başlatmıştı.

“ORGANİZASYONUN TÜM AŞAMALARI TURİZM ACENTESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Soruşturmada adı geçen belediyelerden biri olan Balıkesir’in Gömeç Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İçişleri Bakanlığınca Belediyemizin de aralarında bulunduğu birkaç belediye aleyhine hizmet damgalı pasaport temin ederek kamu görevlisi olmayanların yurt dışına kaçırılması iddiası ile ilgili olarak başlatılan soruşturma ve bu soruşturma hakkında yapılan gerçek dışı haberler üzerine tarafımızca basın açıklaması yapma zorunluluğu doğmuştur.

* Şöyle ki; bölgemizden bir halk oyunları topluluğu 25 Aralık 2020'de Belediyemize Kuzey Makedonya – Ohrid'de 30 Ocak 2021 ile 2 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na Gömeç Belediyesi Halk Dansları Ekibi olarak katılmak istediklerini iletmişlerdir.

* Talebin akabinde 5 Ocak 2021'de yapılan Belediye Meclis Toplantısında bu talebin kabulü ile kendilerine Hizmet Pasaportu çıkarılması için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

* Organizasyonun devam eden tüm aşamaları ise katılma talebinde bulunan halk oyunları topluluğu ile ilişkili oldukları bölgeden bir turizm acentesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

* Hizmet Pasaportları da bu halk oyunları topluluğu temsilcisi ve turizm acentesinin takibi ile İçişleri Bakanlığı'nın muvafakati ve Dışişleri Bakanlığı'nın talimatı ile usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili birimlerce söz konusu turizm acentesine gönderilmiştir.”

“TÜM PASAPORTLAR EKSİKSİZ ŞEKİLDE ULAŞTI”

* İlgili kültür organizasyonunun sonlanması ile Belediyemiz tarafından geri dönüş hakkında organizasyonu gerçekleştiren halk oyunları topluluğu ve turizm acentesine bilgilendirmenin yapılması ve pasaportların teslim edilmesi için yapılan ihtarâtın akabinde tüm pasaportlar kendilerince belediyemize eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

* Gelinen aşamada yapılan tespitte görülmüştür ki; lisanslı halk oyunları eğitmen ve oyuncularının da bulunduğu grup Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na Gömeç Belediyesi Halk Dansları Ekibi olarak katılmışlar, turizm acentesince pandemi sebebiyle ayrı seyahat edilmesi sağlanan diğer grup ise muhtemelen ülkeye dönüş yapmamış ve pasaportlarını da turizm acentesi aracılığı ile dönüş yapmış gibi belediyemize ulaştırmışlardır.

* Tüm pasaportların tarafımıza eksiksiz teslim edilmesi ve Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na Gömeç Belediyesi Halk Dansları Ekibi adı altında tarafımızca da bilinen halk oyunları eğitmenleri tarafından gerçek bir katılımın varlığı sebebi ile Belediyemizce bir şüphe oluşmamıştır.

“MAĞDURUZ”

* Milli kültürümüzün sunulması ve bölgemizin tanıtımı gayesi ile dâhil olduğumuz bu süreçte mağdur olduğumuzu belirtir, belediyecilik anlayışımızın temeline uygun olarak şeffaf ve adil bir yönetim sergileyeceğimizi, adli ve idari mekanizmalara yardımcı tutumumuzu sürdüreceğimizi saygı ile belirtiriz.