Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

Yangın, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesinde meydana geldi. 70 yaşındaki KOAH hastası Mahmut Tekin'in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında, Mahmut Tekin'in 6 kişilik ailesinin yaşadığı ev kısa sürede kül oldu. Tekin'e ait solunum cihazları da yangında zarar gördü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mahmut Tekin'in torunu Evsa Tekin de ailesiyle birlikte yaşadığı evin yanışını gözyaşı içerisinde izledi. Yakınlarıysa küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmamasıysa olası can kaybını önledi. Polis ekipleri yangınla ilgili incele başlattı. İHA

İlginizi Çekebilir İki noktaya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı