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Gören dönüp bir daha baktı! Kilosu 100 TL’den satıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde satışa çıkarılan 3 ve 3,5 metre uzunluğundaki iki kılıç balığı, görenleri şaşırttı.

Güncellenme: 18:28, 22/03/2021
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Gören dönüp bir daha baktı! Kilosu 100 TL’den satıldı

Çalış Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kaptan Ovel Orhan, arkadaşlarıyla Fethiye Körfezi’nin yaklaşık 5 mil açıklarına balık avlamaya çıktı. Kaptan Orhan oltasına takılan 3 ve 3,5 metre uzunluğundaki iki kılıç balığını yaklaşık 5 saat uğraşmaları sonucu denizden çıkarabildi. Balıklardan biri 80 diğeri ise 100 kilogram gelirken, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Balığı tutan Orhan, yaptığı açıklamada “Balıkları görenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi. Zaman zaman açıklarda oltalarına büyük balıkların takıldığını anlatan Orhan, “İki balığı güçlükle denizden çıkardım. Kooperatif binamızda sergiliyoruz. Lezzetli bir balık. Dilimleyip kilosunu 100 liradan liradan satacağız” dedi. İHA

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