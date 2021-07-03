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Görenler şaşkına döndü! Sadece 10 dakika yaşayabildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift başlı doğan kuzu, 10 dakika sonra hayatını kaybetti. Hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş, "Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.

Güncellenme: 20:54, 03/07/2021
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Görenler şaşkına döndü! Sadece 10 dakika yaşayabildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinin kırsal Cemiyet Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş’a ait koyun, veteriner hekiminin yaptırdığı doğumda çift başlı kuzu doğurdu.

Hayvan sahibini ve köylülerin şaşkına döndüğü doğumda, kuzu 10 dakika yaşayabildi.

“İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ”

Çift başlı kuzunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Kurumuş, şöyle konuştu:

* Uzun süredir keçi besliyorduk son 2 senedir de sakız cinsi koyun bakıyoruz. 2 defadır koyunlarımız üçüz doğum yapıyordu bu sefer kuzulayamadı.

* Biz de durumdan şüphelendik ve baytar çağırdık. Baytar keserek aldı hayvanları ana rahminden.

* İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama çift başlı kuzu 10 dakika sonra öldü. Ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi. DHA

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