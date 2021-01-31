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Görevden alınan bürokrat AKP’li belediyede başkan yardımcısı oldu

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında süreci iyi yönetmediği gerekçesiyle görevden alınan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, AKP’li Elazığ Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 22:52, 31/01/2021
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Görevden alınan bürokrat AKP’li belediyede başkan yardımcısı oldu

Sivrice merkezli Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, mağdur olan birçok depremzede sorunlarına karşılık veremediği ve süreci iyi yönetemediği için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yapımı biten deprem konutlarını incelemek amacıyla Elazığ ziyaretinden memnun ayrılmadığı iddia edilmiş ve geçtiğimiz aralık ayında Mustafa Pirinççi’nin görevinden alındığı duyurulmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Pirinççi’nin yeni görevi belli oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevinden alınan Pirinççi’nin AKP'li Elazığ Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı görevine getirildiği açıklandı.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice'de Richter ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6.75 kilometre derinlikte gerçekleşen Sivrice'deki depremin büyüklüğünü 6,6 olarak güncellemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili yaptığı son açıklamasında 37’si Elâzığ, 4’ü Malatya’da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:22:41,