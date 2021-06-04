Görevine son verilen eğitimciye Boğaziçili akademisyenler destek çıktı: Politik bir karardır

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto nöbetlerinin 103'üncüsünü gerçekleştirdi. Rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, daha sonra haftalık basın açıklamalarını okudu.

Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi yarı zamanlı eğitimcisi Feyzi Erçin’in geçtiğimiz günlerde ders vermesi engellenerek görevinden alınmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

“POLİTİK BİR KARARDIR”

Kararın politik olduğunu savunan akademisyenler, bu konuda şunları söyledi:

* Okulumuzda 8 senedir ders veren Feyzi Erçin hocamızın yaz döneminde ders vermesi atanmış Rektörün yardımcısı Naci İnci tarafından saygısız bir üslup ve mesnetsiz gerekçelerle engellenmeye çalışıldı.

* Naci İnci’nin bu girişimi bölüm ve fakülte kurulunun dersin açılması yönünde verdiği olumlu kararı çiğneyen ve idari yetkisini aşan politik bir karardır.

* Hukukçu kimliğiyle, atanmış yönetimin göreve geldiği günden beri öğrencileri maruz bıraktığı hukuksuzluklara karşı her daim öğrencilerimizin haklarını savunan Feyzi hocamız tam da bu nedenle hedef alınmıştır. Hepimizin akademik hak ve özgürlüklerini tehdit eden bu müdahaleyi asla kabul etmiyoruz.

“ÜNİVERSİTEYİ HAPİSHANEYE DÖNÜŞTÜREN UYGULAMAYA SON VERİN”

Bu hafta yaşanan olaylara da dikkat çeken akademisyenler, “Rektörlük öğrencilerimizi bir kez daha özel güvenlik görevlerinin saldırıları ile karşı karşıya bıraktı. Öğrencilerimiz alenen yumruklandı, üniversitenin dışına atıldı. Üniversitenin demir kapısı okulun öğrenci ve hocalarının yüzüne kapatıldı, daha önceden kelepçelenen kampüs kapımıza, bu sefer de asma kilit takıldı. Üniversiteyi tekinsiz bir alana, adeta bir hapishaneye dönüştüren bu uygulamalara derhal son verilmelidir” dedi.

“PARAŞÜTLE ATANIYORLAR”

Akademisyenlerin açıklamasının tartışmalı atama kararlarıyla ilgili kısmı ise şu şekilde:

* Seçilmiş müdür ve dekanlarımız hâlâ görevlerine atanmıyor. Mühendislik Fakültesinin seçilmiş dekanı Günay Anlaş göreve getirilmezken, atanmış rektörün yardımcısı Fazıl Önder Sönmez, Mühendislik Fakültesi Dekanlığına vekaleten atandı.

* Atanmış rektörün bir diğer yardımcısı Naci İnci, vekaleten rektörlük koltuğuna oturur oturmaz, kendini Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğüne vekaleten atadı. Uzunca bir süredir idari personelimiz de haksız yer değiştirmeler ve baskılarla sindirilmeye çalışılıyor.

* Üniversitemizin en önemli idari pozisyonlarına siyasi sadakatlerinden başka hiçbir meziyeti olmayan insanlar, kasıtlı olarak yine geçici görevlendirme yöntemi kullanılarak adeta paraşütle atanıyor.

* Bütün bunların, ülkenin en önemli üniversitelerinden birisini vasatlaştırma amacıyla yapılmış düşmanca uygulamalar olduğu açıktır. Varlığını sadece tüketmek, tahrip etmek ve gasp etmek üzerine kurmuş bir yönetim anlayışının bilimsel, kültürel, insani değer üretmesi mümkün değildir.