Görüntüler bugün çekildi! Akın ettiler

Yeni tip corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta uygulanan tam kapanma geçtiğimiz gün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

17 günlük tam kapanmanın ardından günlerce evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın tatil olmasını fırsat bilerek sokaklara, meydanlara ve parklara akın etti. İstanbul sokakları doldu taştı.

MAÇKA PARKI'NDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Kalabalığın yoğun olduğu yerlerden biri de Şişli'de bulunan Maçka Parkı'ydı. Tüm uyarılara rağmen Maçka Parkı'na yüzlerce insan geldi.

Parka gelenlerin tamamının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Corona virüsünün etkisi henüz devam ederken Maçka Parkı'nda oluşan bu görüntü korkuttu.

BEŞİKTAŞLIYIM TARAFTARLAR DA PARKTAYDI

Takımları şampiyon olan Beşiktaş taraftarları da Maçka Parkı'na gelenler arasındaydı. Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde meşaleler, tezahürat yaparak parkta dolaştı. İHA



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