Görüntüleri ortaya çıkmıştı… Restoran sahibi konuştu

İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier, 16 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier’in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

EŞİ KAÇIRILMIŞ OLABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier’den 24 saat geçmesine rağmen haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier’in bulunması için çalışma başlatırken, Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Berk Ergier’in İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki evi ile iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Ergier’in cep telefonunun en son kırsal Kirazlı Mahallesi’nden sinyal verdiği belirlendi. Özel ekip, hemen çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Polis ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtama Ekibi Derneği (AKE) ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ergier’in evine 7 kilometre mesafadeki bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

‘VADİDEKİ YOLDA KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

Ergier’in son görüntülerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yüksel Bulutoğlu,konuştu.

Belen mevkisinde restoranı bulunan Bulutoğlu, “Restoranımızın otoparkından kayalık bölgeye doğru ilerleyen bir şahıs gördüm. Şahıs sağ köşedeki yamaca doğru yürüdü, biraz sağına, soluna bakındı. Sonra kayalıklardan aşağıya indi. Şahsı pencereden takip ediyordum. Bir süre sonra kayboldu. Merak edip, ‘Nereye gitti acaba’ diye düşündüm. Çünkü tavırları, biraz endişe vericiydi. Ayrıca çok yağışlı bir gündü ve fırtına vardı. Normal bir insan o gün o bölgeyi dolaşmaz diye düşündüm. Merakla verandaya indim. Vadide gözlerimle şahsı aramaya başladım. Uçurum kenarında oturduğunu gördüm. Birkaç saniye izledim ardından bağırdım. Sesimi duymadı. Islık çaldım, yine bir tepki vermedi. İki dakika kayıt aldım. Biraz olduğu yerde oturdu. Sonra kalktı, yürümeye başladı. Vadiye girdiği yerden geri çıkar mı diye bakındım fakat çıkmadı. Etrafa bakındım göremedim. Restoranın camından kontrol etmeye devam ettim, yaklaşık yarım saat tüm vadiye baktım fakat görünmedi. Vadide kayaların devam ettiği bir yol var, orada kaybolduğunu düşünüyorum” diye konuştu.