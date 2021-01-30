Görür’den Kandilli Rasathanesi’nin İstanbul uyarısı hakkında açıklama

Kandilli Rasathanesi yöneticileri, yapılan incelemelerde Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece'yi içine alan fay parçasında anormallik yaşandığını belirterek, deprem riskinin bu bölümde yüksek olduğunu belirtmişti.

Rasathanesi yöneticileri, ‘olası kırılma beklenen alan’ olarak, Orta Marmara olarak adlandırılan bu hattın öne çıktığını vurgulamıştı.

“KANDİLLİ’NİN SÖYLEDİKLERİ DOĞRUDUR VE ÖNEMSENMELİDİR”

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr Naci Görür, Kandilli Rasathanesi yöneticilerinin yaptığı açıklamayı Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

Görür yaptığı açıklamada, ”Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli'nin Marmara'da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor. Ben senelerdir Marmara'da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolunun olduğunu söylüyorum. Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimumum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli'nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli'nin Marmara'da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor. Ben senelerdir Marmara'da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 30, 2021