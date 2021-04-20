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Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet göz damlası sorusunu yanıtladı…

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşlar ibadetlere yöneldi. Oruçlarının bozulmasını istemeyen vatandaşlar her konuda soruyu Diyanet'e yöneltebiliyor. Bu sorulardan biri de "Göz damlası orucu bozar mı?" Diyanet'in verdiği yanıta göre göz damlası yeme içme anlamı taşımadığı için orucu bozmaz.

Güncellenme: 16:08, 20/04/2021
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Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet göz damlası sorusunu yanıtladı…

İbadetlerinde şüpheye düşmek istemeyen müminler için Diyanet göz damlası orucu bozar mı sorusunu yanıtladı. İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar…

GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşler Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.