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Göz göze geldiler, birbirlerinden kaçtılar

Antalya’da bir işyeri önünde yatan sokak köpeğinin kendisine saldıracağını zanneden hırsızlık şüphelisi, büyük korku yaşadı. Hırsız hızla olay yerinden kaçarken zavallı köpek de aynı korkuyla ters istikamete kaçtı.

Güncellenme: 13:35, 09/01/2021
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Göz göze geldiler, birbirlerinden kaçtılar

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi, işyerinin dışarıdaki kablolarını çalmak için çevreyi kolaçan etmeye başladı. Bu sırada şüpheli, işyerinin önünde yatan sokak köpeğiyle göz göze geldi.

Bir anda kaçmaya hareketlenen köpeğin kendisine saldıracağını zanneden şüpheli, geri adımlar atarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra birbirlerine zarar vermeyeceklerini anlayan ikilinin, tedirgin bakışmaları uzun süre sürdü.

İşyerinin kablolarını toplayan hırsızlık şüphelisiyle köpeğin birbirlerinden kaçışları ise güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

Antalya köpek