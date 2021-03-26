Gözaltılara tepki için adliye önüne gelen öğrenciler gözaltına alındı

Üniversiteliler, dün Boğaziçi’nde 24 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etmek için bugün İstanbul Adliyesi meydanında toplandı. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çağlayan meydanında toplanan ve gözaltılara ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen yaklaşık 150 öğrenciye polis, basın açıklaması için Kağıthane Kaymakamlığı’nca izin verilmediği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Ancak toplanmaya devam eden ve basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis tarafından müdahale edildi.

Müdahaleye direnen öğrenciler, polis ekipleri tarafından Çağlayan meydanının dışına kadar sürüklendi. Yaklaşık 50’nin üzerinde öğrenci, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Polis, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarını da zaman zaman engellemeye çalıştı.