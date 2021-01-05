Gözlerin çevrildiği Menemen meclisi yapılamadı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk iddiaları üzerine tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Menemen Belediye Meclisi, başkanvekili seçmek için 1 Aralık 2020'de toplandı.

Millet İttifakı CHP'li Deniz Karakurt'u, Cumhur İttifakı AKP'li Aydın Pehlivan'ı aday gösterdi. Bazı CHP'li üyelerin fire vermesi üzerine dört tur sonunda oylama beraberlik ile sonuçlanınca kura çekimine gidildi. Kura çekiminde deniz Karakurt çıktı.

VALİ YARGIYI BEKLEMEDEN “KURA YENİLENSİN” DEDİ

Cumhur İttifakı kura çekiminin cam kavanoz içinde yapılmasının usule aykırı olduğu iddiası ile bölge idare mahkemesine başvuruda bulunarak itiraz etti ve kuranın yenilenmesini istedi. Tartışma çıktı. Millet İttifakı temsilcileri kura çekiminin yenilenmesi talebi karşısında “AKP kazanana kadar mı?” yorumunda bulundu. Bu arada İzmir Valiliği, yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeden kuranın tekrarlanmasına karar verdi.

MECLİS TOPLANTISI YAPILAMADI

Bunun üzerine gözler dün yapılması beklenen Menemen Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısına çevrildi. Ancak CHP'li ve İYİ Partili üyeler protestoda bulunarak toplantıya katılmadı. Bunun üzerine gereken salt çoğunluk sağlanamadığı için meclis toplantısı ve kura çekimi yapılamadı. Meclis toplantısı 7 Ocak saat 17.00'ye ertelendi.