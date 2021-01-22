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Gözünde unutulan cam kırığı kör etti

Gaziantep’te geçirdiği baygınlık sonucu cam bardağın üzerine düşen B.T.'nin gözüne cam kırığı battı. Ameliyata alınan gencin gözünde yaklaşık 2 santimetrelik cam kırığı unutuldu. Yapılan ikinci bir ameliyatla cam parçası çıkarılırken B.T. sağ gözünü kaybetti. 

Güncellenme: 10:01, 22/01/2021
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Gözünde unutulan cam kırığı kör etti

Gaziantep'te yaşayan B.T., baygınlık geçirip su bardağının üzerine düştü. Kırılan bardağın parçaları gencin sağ gözüne battı. Olay sonrası Gaziantep’te hastaneye kaldırılan gencin, gözüne batan cam parçaları ameliyat ile temizlendi. Ameliyat sonrasında yapılan pansuman ve tedavilerin ardından ise taburcu edilerek evine gönderildi.

Gözündeki ağrı ve rahatsızlıkları geçmeyince başka bir hastaneye giden genç, gözünde cam kırığının unutulduğunu öğrendi. Yaklaşık 1 ay boyunca gözünde cam kırığı ile yaşamak zorunda kalan genç, ikinci kez gözünden ameliyat oldu. Gözündeki sinirlerin tahrip olduğu ve görme yetisini kaybettiği belirtilen gözü de ameliyat ile alınan gence protez göz takıldı. Sağ gözünü kaybeden B.T. ve ailesi, yapılanların ihmal olduğunu belirterek, doktordan davacı oldu. (İHA)