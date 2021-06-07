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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı PKK'nın üst düzey bir isminin daha r etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Gri kategoriye bir çizi daha! Sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir etkisiz hale getirildi" denildi.

Güncellenme: 09:55, 07/06/2021
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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘Eren-1’ operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1’inin, ‘terörden arananlar’ listesindeki gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu, ‘Agit’ kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin; 15 Mayıs 2020’de, Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu’nun aracına yönelik silahlı saldırıda 1 belediye çalışanı ve 1 sivilin şehit olduğu, 1 belediye çalışanının da yaralandığı terör olayının faillerinden olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı PKK terörist Van
Yayınlanma Tarihi:09:28,