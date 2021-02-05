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Gülen’in atletinden parça hediye etmişler

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 15 şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u itirafçı oldu, polis koleji sınav sorularının cevaplarının kendilerine verildiğini anlattı. Motivasyon için öğrencilere Gülen’in atlet parçası hediye edilmiş, polis koleji öğrencilerine sadakat testi yapılmış.

Güncellenme: 12:50, 05/02/2021
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Eskişehir merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da örgütün ‘mahrem yapılanması'nda yer aldığı tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle okullarından atılan üniversite, polis koleji ve akademi öğrencileri ile stajyer avukatların aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken, yakalanan 10 şüpheli itirafçı oldu.

‘SINAV SORULARINI ALDIK'

İtirafçı şüpheliler, polisteki ifadelerinde, FETÖ/PDY tarafından polis koleji ile akademi giriş sınavlarından önce soruların kendilerine verildiğini itiraf etti. Ayrıca örgüte ait evlerde polis kolejine hazırlandıklarını, bağlılık testinden geçirildiklerini ve örgüt lideri Fetullah Gülen’e ait atletin gösterilip, başarılı olanlara motivasyon arttırmak amacıyla atletten kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

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Ankara Emniyet Eskişehir FETÖ Kocaeli Manisa operasyon Polis sınav
Yayınlanma Tarihi:12:31,