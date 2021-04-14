‘Gülistan Doku soruşturmasının küf kokan arşive kaldırılmasını kabul etmeyeceğiz’

Tunceli'de 466 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasının savcısının değişmesiyle birlikte şu ana kadar yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadığı kaydedildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku soruşturması dosyasında en üst düzeyde etkin soruşturmaya söz verilmiş olmasına rağmen geçen 15 aylık zamanda şüpheliye ait dijital materyallerin analizinin yapılmadığını söyledi.

“SORUŞTURMA MAKAMLARININ EN BAŞTAN BERİ BU DOSYADA İSTEKSİZ YAKLAŞIMLARI VARDI”

Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Doku ailesi Avukatı Ali Çimen şu ifadeleri kullandı:

* Gülistanın son görüldüğü yer olan Dinar köprüsünü gören güvenlik kamaralarının çözümlenmesi hala yapılmış değildir. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Soruşturma makamlarının bu dosyada en başından itibaren isteksiz bir yaklaşımları vardı. Gülistan'ın kayboluşunun 60'ncı günlerinde dosya daimi aramaya gönderilmek isteniyordu bu yönlü değerlendirmeler şahit olmuştuk. Kadın kurumları kararlı takibi ve duyarlı kamuoyunda bu dosyanın konuşuluyor oluşu nedeniyle araştırma taleplerimiz kısmen kabul edilmişti.

* Soruşturma dosyası bizim taleplerimizin kısmen yanıtlanması şeklinde yürüyen bir dosyadır. Soruşturma makamları son bir yılda kendiliğinden yaptıkları bir araştırma söz konusu değildir. 01.09.2020 tarihinden itibaren Gülistan Doku soruşturmasında hiç bir işlem yapılmamıştır. Yanıtlanmayı bekleyen onlarca talebimiz değerlendirilmiş değildir.

“SORUŞTURMA DOSYASININ KÜF KOKAN ARŞİVE KALDIRILMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ”

Gülistan Doku’nun akıbeti öğrenilinceye kadar davanın takipçisi olacaklarını belirten Çimen, “Bir avukat olarak şahsi yorumum Gülistan Doku soruşturması zamana yayılarak unutturulmak isteniyor. Tam bu nedenle duyarlı kamuoyundan Gülistan Doku nerede diye sormaya devam etmesi gerekmektedir. Bir avukat ve insan hakları savunucusu olarak Gülistan Doku soruşturmasının Tunceli Adliyesinin küf kokan arşivine kaldırılmasını kabul etmeyeceğimizi açıkça buradan belirtmek isterim. İç hukukun etkili olmadığı noktasında bir kanaat bizde oluşmaya başladığını üzülerek düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

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