Gülistan Doku’nun ailesi Erdoğan’la yapılan görüşmeyi anlattı! Fotoğraftaki detaya dikkat çekti

Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ihraç edilen polis memuru Engin Yücel katılmazken, kayıp üniversiteli Gülistan'ın babası Halit Doku, ablası Aygül Doku ve avukatı Ali Çimen katıldı. Mahkeme şüpheli Engin Yücel'in talimatla ifadesinin alınmasına karar verdi ve duruşmayı nisan ayına erteledi.

“İDDİANAMALER BİRLEŞTİRİLDİ”

Duruşmaya ilişkin bilgi veren Avukat Ali Çimen şöyle konuştu;

*Şüphelinin üvey babası olan eski polis memurunun ilk duruşması bugün yapıldı ancak sanık katılmadı. Sanık hakkında iki ayrı iddianame düzenlendi iki iddianame birleştirildi hem abla Aygül Doku'ya hakaret hem de Gülistan Doku'nun soruşturmasıyla ilgili kişisel bilgileri açıklayarak Gülistan'ın intihar ettiğiyle ilgili bir algı oluşturmaya çalışması.

*Bizim müşteki olarak müdahale talebimizde mahkeme tarafından olumlu cevap verildi. Mahkemede dava dosyasıyla işlenilen suçların bağlantılı olduğunu ve ana davaya etkisi olduğunu savunduk. Mahkemede konuyla ilgili incelemeleri devam edecek suçun vasfıyla değişmesiyle ilgili dosyayla ilgili bizimde taleplerimiz olacak.

“AİLE CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞME SONRASINDA ÇOK UMUTLANMIŞ”

Doku ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini de değerlendiren Çimen, ”Cumhurbaşkanının Elazığ ziyaretinde Gülistan Doku'nun anne ve babası da orada hazırda bulundu. Abla Aygül Doku da telefon aracılığıyla görüşmeye katıldı. Bu görüşmeden sonra etkili bir soruşturma yapılacağıyla ilgili aile çok umutlanmış. Bu görüşme sonrasında davanın seyrinde de olumlu gelişmelerin olacağını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

ABLASI AÇIKLAMA YAPTI

Ailesinin Erdoğan ile görüşmesine değinen kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, “Ailemin umutları büyük. Bu güne kadar birçok yetkiliyle görüştük. Ailemin bu sefer farklı şekilde umutlu olduğunu görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülistan bulunacak desin kesin bulunacaktır. Devletin tüm imkanları ellerinde” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın intihar ettiği iddia edilen köprü üzerindeki fotoğrafa da uzun uzun baktığını belirten Doku, “O çok önemli bir detaydı. Şu ana kadar hiçbir yetkili bize bunu demedi. Annem o fotoğrafı gösterdiğinde ‘bu Gülistan'a benzemiyor’ dedi. Bu şu demek oluyor. Gülistan aslında o köprüye gitmedi. Bir cinayete kurban gitti. Yaşasa bir yerden çıkacaktı. İntihar değil ‘bu kız Gülistan'a benzemiyor’ dediği anda o da artık aile gibi düşünüyor. Bu da bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Baba Halit Doku ise Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde kızının bulunacağı yönünde umutlarının arttığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku'nun kaybolması dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un polis olan üvey babası Engin Yücel hakkında, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken Yücel, İçişleri Bakanlığı tarafından meslekten ihraç edilmişti. (İHA)

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