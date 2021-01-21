Gülistan soruşturmasında şüphelinin babası polislikten ihraç edildi

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2019 günü kaybolmuş, karada ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda bir sonuç elde edilememişti.

Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polis olan üvey babası E.Y. hakkında, Doku'nun Ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle idari soruşturma başlatılmıştı.

Valilik tarafından yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra Tunceli Valiliği'nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Z.A.'nın babası E.Y. polislik mesleğinden ihraç edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN KATİLİNİ DE ÖVDÜĞÜ İDDİASI

Öte yandan, meslekten ihraç edilen E.Y.'nin, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 2018 yılında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

İHA

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