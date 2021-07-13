Gülnur’un katiline indirim uygulanmadı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş(22), 2020 yılının 28 Mayıs günü sabah saatlerinde işe gitmek için Alaybey Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak’a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf Akbulut(27) seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, Akbulut’un pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Akbulut’un peş peşe 3 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, genç kadının göğsüne isabet etti. Kocabaş, yaşamını yitirirken, Akbulut ise suç aleti tüfekle polise teslim oldu.

Tutuklanan Akbulut hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılandığı süre boyunca aldatıldığını ve pişman olduğunu söyleyen Yusuf Akbulut, beşinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş, akrabaları, avukatları ve kadın dernekleri üyeleri katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Akbulut ise Manisa T Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı.

SON SAVUNMASINDA ‘PİŞMANIM' DEDİ

Duruşmada sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı beyanlarını yineledi. Yusuf Akbulut'un avukatı ikili arasında 3 yıl süren gönül ilişkisi olduğunu, tasarlayarak öldürmenin gerçekleşmediğini öne sürerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Sanık Yusuf Akbulut da, mahkemede son sözlerini söyledi.

Yusuf Akbulut mahkemede şöyle konuştu:

“Ben bu yaşıma kadar tek başıma çalıştım, annemi babamı erken yaşta kaybettim. Tüm arzum bir yuva kurmaktı. Gülnur haksızlık yaptı, hakaretler etti. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, tasarlayarak yaptığım bir şey değildi. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı”

İYİ HAL VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Sanık Yusuf Akbulut'un son sözlerinin ardından hakim kararını açıkladı. Gülnur Kocabaş'ı öldüren Yusuf Akbulut'a iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Davanın sona ermesinin ardından konuşan Baba Eyüp Kocabaş, verilen cezadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Baba Kocabaş, “Dava bizim istediğimiz gibi sonuçlandı. Eğer bir üst mahkeme bozmazsa adalet yerini buldu diyebilirim. Artık kızımın mezarına daha rahat gidebilirim. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. Benim kızım çürüdü, o da içerde çürüsün. Başka da bir isteğim yok. En azından artık kızımın mezarını daha rahat ziyaret edebilirim” dedi.

EMSAL KARAR OLABİLİR

Ailenin avukatı Özgü Türk ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, verilen kararın kadın cinayetleri için emsal niteliğinde olabileceğini altını çizerek şöyle konuştu:

* Öldürülen sanık tasarlayarak öldürme suçundan yargılanıyordu. İddia makamı ve bizler olayın tasarlanarak işlendiğinin tüm yargılama süreci boyunca üzerinde durduk.

* Fakat sanık ısrarla olayın tasarlama olmadığını, bir haksız tahrike dayalı birdenbire işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledi ve tüm savunmalarını bunun üzerine kurdu.

* Yapılan yargılama sonucunda sanık alabileceği en yüksek cezayı aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

* Gülnur'un kendisini aldattığı, kendisine kötü sözler söylediği yönündeki savunmalara mahkeme itibar etmedi. Bu yüzden haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

* Kadın cinayetleri açısından bir nebze de olsa içimize su serptiğimiz, emsal olabilecek bir karar çıktı mahkemeden. Mutlu değiliz ama içimizin rahata kavuştuğunu söyleyebiliriz”