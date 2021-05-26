Gültekin Uysal: Enfekte ettikleri siyaset, bugünkü sözlerle komaya girmiştir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyaretinde karşılaştığı provokatif olaylara değinerek, “Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler…” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu sözlerine bir tepki de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan geldi.

“SİYASETTE MEŞRUİYET SINIRLARI DIŞINA ÇIKTI”

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Uysal, şu ifadeleri kullandı:

* AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bugün Sayın Meral Akşener ile alakalı söylediği sözler, vatandaşın karşısında meşruiyetini zedelemiş bir siyasinin, siyasette meşruiyet sınırları dışına çıktığını göstermiştir.

* Siyasetin ve demokratik rekabetin meşru, ahlaki, yerleşik kabulleri ve sınırları her geçen gün silikleşmekte, daha da fenası yıkılmaktadır.

“SEÇİM ÖNCESİ MUHALEFET, KRİMİNALİZE EDİLMEYE DEVAM EDİYOR”

Daha önce de bir kaç vesileyle ifade ettiğim gibi 2023 yılı ya da öncesinde yapılacak seçimlerde AKP bir taraftan muhalefeti kriminalize etmeye devam ederken diğer taraftan da kriminal bir takım araçlarla siyasetini sürdürmeye gayret edecek.

Karşıtlıklardan beslenen Erdoğan artık “karışıklık”lardan medet umar hale gelmiştir. Bugüne kadar kâh yargı eliyle kâh başka bir takım yöntemlere tevessül ederek enfekte ettikleri siyaset, bugünkü sözlerle komaya girmiştir.

Demokrasilerde “karşıt”lar olur, lakin hiç bir dönem “karışıklık” kimseye fayda sağlamamıştır. Karışıklıklar “yağma” içindir. Ve bilinsin ki milletimiz asırlık demokratik kazanımlarının, iradesinin yağmalanmasına asla izin vermeyecektir.

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