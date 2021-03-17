Güncel corona verileri açıklandı! İşte 17 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 696’ya yükseldi.

Bugün toplam 167 bin 526 test yapıldı. Semptom gösteren 869 kişiyle birlikte toplam 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554 oldu.

Bugün iyileşen 17 bin 161 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 752 bin 23’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 484 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.

DÜN 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 71 kişinin hayatını kaybettiğini, 874 yeni hastayla birlikte toplam 16 bin 749 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 893 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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