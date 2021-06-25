Güncel corona verileri açıklandı! İşte 25 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 25 Haziran Cuma gününün verilerine göre, 222 bin 936 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586’ya ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 5630

Son 24 saatte, semptom gösteren 477 hastayla birlikte 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878’e çıktı. Can kaybı da 56 artarak 49 bin 473’e ulaştı.

737 AĞIR HASTA VAR

Bugün, 7 bin 184 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 737 oldu.

DÜN 59 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın 24 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 498 hastayla birlikte 5 bin 703 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 59 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 846 kişi de sağlığına kavuşmuştu.