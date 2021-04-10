Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 10 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 302 bin 735 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 497 kişiyle birlikte toplam 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 248 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 702’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 32 bin 539 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 301 bin 217’ye yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 739 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak duyuruldu.

DÜN 55 BİN 791 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 253 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 408 yeni hastayla birlikte toplam 55 bin 791 vakanın tespit edildiğini ve 35 bin 786 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.