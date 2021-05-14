Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 14 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 14 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 203 bin 73 testin yapılmasıyla toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16’ya ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, semptom gösteren bin 102 hastayla birlikte 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390’a çıktı. Can kaybı da 242 artarak 44 bin 301’e yükseldi.

2 BİN 670 AĞIR HASTA VAR

Bugün 37 bin 261 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

DÜN 238 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

13 Mayıs Perşembe gününün verilerine göre, dün 201 bin 295 test yapılmış, semptom gösteren bin 217 hastayla birlikte 11 bin 534 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 238 kişi hayatını kaybederken, 55 bin 472 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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