14 Nisan corona virüsü tablosu açıklandı! Vefat ve vaka sayısında rekor kırıldı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 310 bin 420 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 802 kişiyle birlikte toplam 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan bu veriyle birlikte günlük vaka sayısında yeni bir rekora imza atıldı.

BİR REKOR DA VEFAT SAYISINDA

Tabloya göre son 24 saatte 279 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 734’e yükseldi. Bugün açıklanan 279 vefatla birlikte bir eşik daha aşıldı ve bir günde yaşanan en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. Daha önce 7 Nisan’da 276 can kaybı gerçekleşmişti.

Bugün iyileşen 55 bin 413 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 480 bin 146’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 18 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

DÜN 59 BİN 187 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 273 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 723 yeni hastayla birlikte toplam 59 bin 187 vakanın tespit edildiğini ve 52 bin 104 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.