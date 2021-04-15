Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 15 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 318 bin 217 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 845 kişiyle birlikte toplam 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISINDA BİR REKOR DAHA

Tabloya göre son 24 saatte 297 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, dün açıklanan 279 can kaybının ardından bugün vefat sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu. Öte yandan toplam can kaybı da 35 bin 31’e yükseldi.

Bugün iyileşen 54 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 535 bin 40’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 80 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

DÜN 62 BİN 797 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 279 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 802 yeni hastayla birlikte toplam 62 bin 797 vakanın tespit edildiğini ve 55 bin 413 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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