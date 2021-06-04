Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 4 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 4 Haziran Cuma gününün verilerine göre, 224 bin 681 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 34 bin 469’a ulaştı.

GÜNLÜK CAN KAYBI 100’ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Güncel verilere göre, semptom gösteren 552 hastayla birlikte 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468’e çıktı. Can kaybı da 94 artarak 47 bin 976’ya yükseldi.

1183 AĞIR HASTA VAR

Bugün, 7 bin 617 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da bin 183 oldu.

DÜN 114 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 602 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 114 kişi hayatını kaybederken 8 bin 540 kişi de sağlığına kavuşmuştu.