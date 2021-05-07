Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 7 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 251 bin 194 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800’e ulaştı.

278 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün, semptom gösteren 2 bin 210 hastayla birlikte 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89’a çıktı. Can kaybı da 278 artarak 42 bin 465’e yükseldi.

3 BİN 260 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre, 35 bin 529 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 3 bin 260 oldu.

DÜN 304 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Mayıs verilerine göre, 253 bin 382 corona testi yapılmıştı. Dün, semptom gösteren 2 bin 401 hastayla birlikte 22 bin 388 yeni vaka tespit edilirken 304 kişi de hayatını kaybetmişti.

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