Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 2 bin 210 hastayla birlikte 20 bin 107 yeni vaka tespit edilirken 278 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 19:49, 07/05/2021
HaberlerGündem
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 7 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 251 bin 194 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800’e ulaştı.

278 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün, semptom gösteren 2 bin 210 hastayla birlikte 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89’a çıktı. Can kaybı da 278 artarak 42 bin 465’e yükseldi.

3 BİN 260 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre, 35 bin 529 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 3 bin 260 oldu.

DÜN 304 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Mayıs verilerine göre, 253 bin 382 corona testi yapılmıştı. Dün, semptom gösteren 2 bin 401 hastayla birlikte 22 bin 388 yeni vaka tespit edilirken 304 kişi de hayatını kaybetmişti.

İlginizi ÇekebilirProf. Dr. Cinel'den corona aşısında '2. doz' açıklamasıProf. Dr. Cinel'den corona aşısında '2. doz' açıklamasıİlginizi ÇekebilirCorona virüsü aşısında büyük endişe: 3 kıtada Covid-19 aşısı krizinin sebebi belli olduCorona virüsü aşısında büyük endişe: 3 kıtada Covid-19 aşısı krizinin sebebi belli oldu
ABD Afrika Avrupa Corona Cuma Güney Afrika Kanada Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:30,