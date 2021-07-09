9 Temmuz corona verileri açıklandı: Yeni vaka ve vefat sayısı yükseldi! Bakan Koca’dan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 9 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 228 bin 826 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞIYOR

Güncel verilere göre, 5 bin 670 yeni vaka tespit edilirken, 59 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 5 bin 126 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN VATANDAŞLARA UYARI

Güncel corona verileriyle ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Bir an evvel aşınızı olun” dedi.

“VAKA SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI”

Bakan Koca, paylaşımında “Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım” ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,35 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 19 bin 923’e yükseldi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,7 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS’TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

DÜN 5 BİN 171 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 8 Temmuz verilerine göre, 5 bin 171 vaka tespit edilmiş ve 48 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 226 bin 427 test yapılırken, 5 bin 12 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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