Günde 20 ton müsilaj temizlenecek

“Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında başlatılan Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği Balıkesir'de, Bandırma Limanı'ndan start verdi.

Balıkesir dahil 7 ilde (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ) eş zamanlı olarak yürütülen deniz temizliği seferliği kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beraberinde; Balıkesir Valisi Hasa Şıldak, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Limanı'ndan yola çıktıkları tekneyle, müsilaj temizliği çalışmalarına katıldı. Sonrasında Erdek Sahili'nde de çalışmalar devam etti.

“GÜNDE ORTALAMA 20 TON MÜSİLAJ TEMİZLENECEK”

Kıyı uzunluğu 175 kilometre olan Marmara Denizi'nde çevresel şartlara bağlı olarak meydana gelen yoğun müsilaj ve deniz yüzeyinde bulunan katı atıkların temizlenmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan 17 metrelik Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi Başaran-2 her gün düzenli olarak çalışmalarını sürdürecek. Günde ortalama 20 ton ve üzeri müsilaj temizlenerek BASKİ'nin vidanjörleriyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait en yakın arıtma tesisinde bertaraf edilecek.

“HEDEFİMİZ 3 YILDA PIRIL PIRIL BİR MARMARA DENİZİ”

“Marmara Hepimizin” sloganıyla yürütülen çalışmaları yerinde yakından inceleyen Başkan Yılmaz, yerel yönetimler olarak bu konuda üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

* Bölgemizde, denizimizi korumak için elimizden geleni yapmaya başlamıştık. Bandırma'da Büyükşehir Belediyesi olarak; Büyükşehir Belediye Meclisimiz ve Bandırma Belediyemizle beraber bununla ilgili bir yıl önce bir projeyi hayata geçirdik ve Bandırma'da derin deşarjı tamamen ileri biyolojik arıtmaya dönüştürdük. Bununla ilgili şu anda müteahhit firma işlemleri yapıyor. Ne kadar isabetli bir karar aldığımızı, zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz,

* Erdek'te aynı şekilde. Bu bölgeyi direkt ya da dolaylı bir şekilde etkileyen 11 arıtma tesisimiz vardı. Bakanımız bu konuda destek olacaklarını da ilan etti. Diğer alanlarda Marmara Denizi'ne akan farklı bölgelerden gelen dereler, su kaynakları var. Bunlarla ilgili tedbirleri de Valimiz ile istişare ettik.

* Müstakil veya sanayi atıklarının bir şekilde minimuma indirecek 22 madde içinde hepsi dâhil var. Hayvancılık ve sulama ile ilgili 22 maddeyi tek tek incelediğimizde çok teferruatlı çalışılmış ve Marmara Denizi'ni 3 yıl içerisinde olması gerektiği hale döndürecek bir eylem planı organizasyonu. Bu eylem planı çok farklı aşamalardan oluşuyor. Ama hedefimiz 3 yıl içerisinde pırıl pırıl bir Marmara Denizi. Sürdürülebilirliği yakalama işi olarak da 5 yıllık bir eylem planı hazırlandı.

ATIK SU TESİSİ YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Bölgesi'nde toplamda 8 adet 126 bin kişi ve 21.290 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisleri ile hizmet veriyor. Bu kapsamda; Bandırma ve Erdek ilçelerinde Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarına başlanıldı. Avşa Adası Atıksu Arıtma Tesisi'nin proje çalışmaları devam ederken, Erdek ilçesi; Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar ve Ormanlı Mahallelerinin alt yapı projeleri tamamlanarak yatırım programına alındı.

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