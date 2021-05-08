Günler sonra tezgahlar açıldı… Dikkat çeken yoğunluk

ANTALYA

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde, cumartesi günü 10.00- 17.00 saatlerinde semt pazarlarının kurulabileceği açıklandı. Antalya’nın 3 merkez ilçesi Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı’nda 70 semt pazarı kuruldu.

Pazarlara ilgi yoğun olurken, girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı. Konyaaltı ilçesindeki Pınarbaşı kapalı semt pazarının etrafını güvenlik şeridiyle kapatan görevliler, izinsiz geçişlerin önüne geçti. Pazar içinde görev yapan bekçi ve zabıta ekipleri de maske ve mesafe kurallarına uymayanları uyardı.

BURSA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kapalı olan pazar yerleri açılınca, vatandaşlar akın etti. İzdihamın yaşandığı pazar yeri önünde zabıta ekipleri, vatandaşları kontrollerin ardından pazar yerine aldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da pazarcı esnafı Covid-19 tedbirlerine uygun olarak tezgah açtı. Pazarın kurulması ile vatandaşlar adeta pazarlara akın ederken, Eşrefpaşa-Fatih kapalı Pazar yerinde ise alışılmışın dışında yoğunluk yaşandı.

Bölgeye gelen filyasyon ekipleri ile zabıta ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların hep birlikte pazara girmelerine izin verilmezken, güvenlik şeritleri ile kapatılan Pazar girişlerinde vatandaşlar içeri sıra ile alındı. Pazarın içinde devriye gezen ekipler ise zaman zaman pazarcı esnafı ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.



KÜTAHYA

Kütahya’da corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları kısıtlamanın 10. gününde önlemler dahilinde 10 ayrı noktada açıldı. Pazarların etrafları çevrilerek giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları oluşturuldu. Ateşi ölçülen, HES kodu sorgulanan ve elleri dezenfektan edilen vatandaşlar kontrollü bir şekilde içeri alındı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de vatandaşlar yayınlanan genelge ile yaklaşık 1 hafta sonra ilk kez kurulan pazarlara akın etti. Alışverişlerini yapmak üzere Odunpazarı bölgesi Vişnelik mahallesinde normal şartlarda çarşamba günleri kurulan pazara gelen insanların bazı tezgâhların önünde uzun kuyrukların oluşturması dikkat çekti.

İSTANBUL

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde kurulan pazarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman ihlal edildi.