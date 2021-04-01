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Günlerce sürecek… Yağışlı hava yurdu terk etmiyor

Meteoroloji hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı, tahminlere göre yurtta kendini gösteren serin ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Türkiye'nin önemli kısmında devam eden yağışlar gelecek hafta başına kadar yer yer etkisini artıracak, sıcaklıklar nisan ayının ilk haftasından sonra yükselişe geçecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:04, 01/04/2021
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Günlerce sürecek… Yağışlı hava yurdu terk etmiyor

Türkiye haftalardır yağışlı havanın etkisi altında. Kurak ayların ardından yağışlar sayesinde barajlar geçen senelerin doluluk oranlarını aşarken toprak birçok şehirde suya doydu. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar bir süre daha etkisini sürdürecek.

SAĞANAK YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Mardin’in doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

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