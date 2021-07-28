Günlerdir haber alınamıyordu, eve giren polis korkunç manzara ile karşılaştı

Olay, Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Topaloğlu (42) isimli vatandaştan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Topaloğlu'nun yaşadığı binaya gelen ekipler, dairenin kapısını çalmasına rağmen cevap alamayınca kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi.

VÜCUDUNDA BIÇAK İZLERİ VAR

Ev içerisinde arama yapan ekipler Topaloğlu'nun cansız bedenini banyoda buldu. Ekipler hayatını kaybeden Topaloğlu'nun cansız bedenini belediyeye ait cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırttı. Öte yandan Topaloğlu'nun vücudundaki bıçak darbelerini gören ekipler, şüpheli ölüme ilişkin çalışma başlattı.

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORMUŞ

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Habibe Pamuk, “Mahallemiz sakinlerinden olan bir ağabeyimizdi. İki gündür haber alınamıyormuş. Hayatını kaybetmiş fakat tam olarak nedeni bilinmiyor. Polis ekipleri ile sağlıkçılar geldi. Adamı aldı, götürdü. Şu an için bildiğimiz bu kadar. Ailesi ve mahalle sakinleri de cenaze için toplanıp gittiler” diye konuştu. (İHA)