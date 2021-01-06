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Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Sultangazi’de aynı apartmanda oturan komşular arasında gürültü yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olay sonrası silahla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirirken olayı gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 23:56, 06/01/2021
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Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2205 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde olan bir apartmanın girişinde aynı apartmanda oturan komşular arasında gürültü yüzünden sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda iddiaya göre Mustafa T., isimli şahıs yanında getirdiği silah ile Veli B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan Veli B., yere yığıldı.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Veli B., hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Açılan ateş sonucu hastaneye kaldırılan Veli B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren şahıs Mustafa T., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İHA

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