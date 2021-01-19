Güvenlik güçlerinden PKK’lı teröristlere ‘Gelin kardeş olalım’ bildirisi

Geçen yıl 1 Ekim’de terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan sonbahar-kış operasyonları sürüyor. Güvenlik güçleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeyi teröristlerden temizlemek için canları pahasına mücadele ediyor. Operasyonlar sürerken, bir yandan da PKK’lıların teslim olmaları için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına bildiri bırakılıyor. ‘Gelin kardeş olalım’ başlıklı yedi maddelik bildiri şöyle:

BU KAÇIŞIN SONU YOK

– Amerika’nın ve Haçlı zihniyetinin maşası olma..

– Kaya oyuklarında, mağaralarda, inlerde pis hayvan gibi yaşama. Rabbim kainatı insan için yaratmıştır.

– Sizi buraya mahkum edenler lüks villalarda yaşıyor.

– Unutma bu coğrafyada oynanan bütün oyunlar kendi insanı üzerinedir.

– Bu kaçışın sonu yok devletimizin şefkatine güven.

– Etkin pişmanlık yasasından faydalan, hayatını yaşa.

– Hayat senin hayatın. Hiçbir şey için geç değildir. (DHA)

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