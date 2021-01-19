Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Güvenlik güçlerinden PKK’lı teröristlere ‘Gelin kardeş olalım’ bildirisi

Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin teslim olması için 'Gelin kardeş olalım' başlıklı yedi maddelik bir bildiri dağıttı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:27, 19/01/2021
Haberler Gündem
Güvenlik güçlerinden PKK’lı teröristlere ‘Gelin kardeş olalım’ bildirisi

Geçen yıl 1 Ekim’de terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan sonbahar-kış operasyonları sürüyor. Güvenlik güçleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeyi teröristlerden temizlemek için canları pahasına mücadele ediyor. Operasyonlar sürerken, bir yandan da PKK’lıların teslim olmaları için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına bildiri bırakılıyor. ‘Gelin kardeş olalım’ başlıklı yedi maddelik bildiri şöyle:

BU KAÇIŞIN SONU YOK

– Amerika’nın ve Haçlı zihniyetinin maşası olma..
– Kaya oyuklarında, mağaralarda, inlerde pis hayvan gibi yaşama. Rabbim kainatı insan için yaratmıştır.
– Sizi buraya mahkum edenler lüks villalarda yaşıyor.
– Unutma bu coğrafyada oynanan bütün oyunlar kendi insanı üzerinedir.
– Bu kaçışın sonu yok devletimizin şefkatine güven.
– Etkin pişmanlık yasasından faydalan, hayatını yaşa.
– Hayat senin hayatın. Hiçbir şey için geç değildir. (DHA)

İlginizi ÇekebilirSüleyman Soylu: Oh paralar PKK'ya gitmiyor ohSüleyman Soylu: Oh paralar PKK'ya gitmiyor oh

İlginizi ÇekebilirBakan açıkladı: 1984'ün de altında kaldıBakan açıkladı: 1984'ün de altında kaldı
Amerika İçişleri Bakanı PKK Süleyman Soylu TBMM Terör terör örgütü