Güvenlik kamerasını inceleyen esnaf gözlerine inanamadı

Olay, Topraklık Mahallesi 634 Sokak’ta bulunan açık pazar yerinde meydana geldi.

Semt pazarında yağ ve peynir satan Hüseyin Avcı, tezgahına koyduğu 1’er kilogramlık 2 paket tereyağının olmadığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcı, 2 kadının 2 kilo tereyağını çaldığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, başka bir esnafın da 5 kilogramlık sütünün çalındığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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