Güzel havayı görenler oraya akın etti

Tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan ve Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 2020 yılında, Avrupa’nın en güzel 30 kasabası arasında gösterilen Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Bursalıların akınına uğradı.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından hava sıcaklığının 17 dereceye yükseldiği kentte, vatandaşlar güzel havanın tadını Gölyazı Mahallesinde gezinti yaparak, tarihi çınar ağacının altında oturarak değerlendirdi.

Dronla havadan görüntülenen mahallede zaman zaman yoğunluk artarken; ekipler pandemi kurallarını hatırlatan uyarılar yaptı.

GÖZLER LEYLEKLERİ ARADI

Gölyazı’yı ziyarete gelenlerden Cemile Tosun ise, Marteniçka bilekliğimi taktım. İnanışa göre, leyleği görünce çıkarıyoruz ve meyve veren bir ağaca bağlıyoruz. Şu ana dek maalesef leyleği göremedik, arkadaşımla bunun için gelmiştik. Pandemiden dolayı evden çıkmıyoruz. Burası gerçekten kalabalıkmış diye konuştu.

Kazakistanlı üniversite öğrencisi Aycan Kalymova ise, hafta sonu için arkadaşıyla birlikte Gölyazı Mahallesini tercih ettiklerini belirterek, Gezmeye geldik. Hafta içi hep evdeydik, bu aralar çok yağmur ve kar yağdı. Güneşe ihtiyacımız vardı. Pandemi kurallarına dikkat ediyoruz dedi. DHA

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