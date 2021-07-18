Hacı olma hayali evinin yarısıyla birlikte gitti

Rize’de geçtiğimiz çarşamba günü Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yarısı sele kapılan ve o anları güvenlik kameralarına yansıyan evde oturan 65 yaşındaki Gülizar Karali'nin en büyük hayali de sel sularına kapılarak kayboldu.

Yıllardır hac için para biriktiren Gülizar Karali, parasını odasında yattığı karyolanın altına sakladı. Sel nedeniyle kopan evin bir kısmında Karali'nin hayalini kurduğu hac parası da parayı sakladığı karyola ile sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Artık eve girmeyi bile istemeyen Karali yaşadığı duygusal çöküntüyü şöyle anlattı:

– Eve çıkmaya korkuyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, evi görmek istemiyorum. 55 yıldır bu evdeydim. Her şeyim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o parayı koyduğum yer denize gitti. Parayı karyolanın altına koymuştum, o karyola selde yatağı ile birlikte gitti. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirmiştim o parayı.

– Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim ki dedim gideyim hacılığımı edeyim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti onunla beraber giderim dedim. Öyle 5 kuruş 10 kuruş paramı yığdım, o da öyle gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. (İHA)