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Haciz işlemi başlatan bankaya ayran ve yumurta attı

Antalyalı Cafer B. (45), kredi borcunu ödeyemeyince evi ile aracına haciz işlemi başlatan banka şubesine ayran ve yumurta attı. Gözaltına alınan Cafer B.'nin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 19:17, 01/04/2021
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Olay, 31 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’ndeki Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesinde meydana geldi.

2016 yılında bankadan kredi çeken Cafer B. borcunu ödeyemeyince evi ve aracı için haciz işlemi başlatıldı. Sabah saatlerinde bankanın Akdeniz Bölge Müdürlüğü’ne giden Cafer B., aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istedi.

AYRAN VE YUMURTA ATTI

Olumsuz yanıt alınca da, yakındaki bir markete giderek plastik bardakta ayran ve yumurta aldı. Tekrar bankanın önüne gelen Cafer B. ayran ve yumurtaları bankanın camına attı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Cafer  B’ı gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Cafer  B.’ın marketten ayran ve yumurta alıp gelip banka şubesine attığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sinkaflı sözler sarf eden Cafer B., öfke içinde ayran ve yumurtaları bankanın camlarına fırlattı. O anlar kamera kayıtlarına anbean yansıdı. DHA

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