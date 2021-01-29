Hacizli gemi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Zeytinburnu’nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu ifade edildi. Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği ve içinde 2 personelin bulunduğu gemide yapılan kontrolde çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edildi

VALİLKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden Zeytinburnu’nda kıyıya sürüklenen gemiye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı “STREAMLİNE” isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir.

* Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait (3) kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait (2) bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir. (İHA)