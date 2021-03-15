Hafta boyunca yağacak… Fırtına ve sel uyarısı geldi!

Kurak geçen kış aylarının ardından yağışlar tüm yurdu etkilemeye başladı. Tahminlere göre Türkiye bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yağışlarla beraber hava sıcaklıkları birkaç derece düşerken, fırtına ve sel ihtimali de bulunuyor.

GÜNEY KIYILARIMIZA FIRTINA VE SEL UYARISI

Meteoroloji bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla’da zaman zaman çok kuvvetli olarak gök gürültülü sağanak yağışların fırtınayla birlikte etkili olacağını duyurdu. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

ANTALYA İÇİN UYARI: Meteorolojik uyarıda Antalya’da pazartesi (15.03.2021) günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı kıyılarında (Kaş, Kale, Demre, Finike) ve doğu kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa) kuvvetli (21-50 Kg/m2), doğusunun iç kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmini paylaşıldı. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

MUĞLA İÇİN UYARI: Muğla’da pazartesi (15.03.2021) günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren doğusunda (Köyceğiz, Ortaca, Fethiye, Seydikemer, Dalaman) kuvvetli zaman zaman çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KAR DA KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.