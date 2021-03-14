Hafta boyunca yağacak… Sağanak yurdu sarıyor

Türkiye yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Yarın başlayacak yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarında büyük değişiklikler olmayacak.

YAĞIŞLAR BUGÜNDEN İTİBAREN KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla Ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.