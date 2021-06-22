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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, ne zaman bitiyor?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ancak karar 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz'da biteceğini duyurdu. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00'den başlayarak saat 05.00'da sona erecek şekilde uygulanıyordu.

Güncellenme: 08:45, 22/06/2021
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, ne zaman bitiyor?

Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanmada son dönemde yaşanan hızlanma beraberinde yasakların kaldırılmasını getirdi. Uzun süredir hafta içi günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

* Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

* HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır.

* Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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