Hafta sonu bakkal ve marketler açık mı?

Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı, kesintisiz olarak 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek. Sokağa çıkma yasağı boyunca bakkal, market, manav ve balıkçılar saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

Vatandaşlar, araç kullanmamak şartı ile (engelli vatandaşlar hariç) mahallerinde bulunan bu gibi işletmelerden alışveriş yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.