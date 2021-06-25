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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Sağanak bitmiyor…

Hafta boyunca yer yer sellere ve su baskınlarına neden olan sağanak yağış tahminlere göre bugün ve hafta sonunda da sürecek. İstanbul ve Ankara sağanak yağıştan etkilenecek, İzmir'de ise açık bir hava olacak. Tüm yurtta pazar günü yağışlar etkisini azaltacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:29, 25/06/2021
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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Sağanak bitmiyor…

Hafta sonu için plan yapan vatandaşları yurdun birçok noktasında yağmurlu bir hava bekliyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta boyunca süren sağanak yağış bugün ve yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde devam edecek. Yeni haftada yağışlar adım adım alanını daraltarak yurdu terk edecek.

BİRÇOK ŞEHİR SAĞANAKTAN ETKİLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Adana Ankara Çankırı Çorum istanbul Kahramanmaraş Kastamonu Kayseri Kırıkkale köpek Mersin Meteoroloji Niğde pazar Sivas
Yayınlanma Tarihi:08:28,